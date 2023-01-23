Статистика сходов в прошлом сезоне...

Журналисты немецкого Auto Motor und Sport проанализировали надёжность машин в прошлом сезоне – на этот раз лидером по надёжности стала команда McLaren.

С начала гибридной турбоэры в рейтинге надёжности лидировала команда Mercedes. Никто не проезжал столь большую дистанцию в гонках, уровень заводского брака был близок к нулю, гонщики действовали почти безупречно. С переходом на гибридные турбомоторы на базах в Брэкли и Бриксуорте была введена система контроля качества под девизом «Правильно с первого раза».

Но в 2021-м Mercedes заняла лишь шестое место по пройденной дистанции. Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас проехали 2403 круга из возможных 2594-х – лишь 92,6% общей дистанции – и это самое низкое значение за последние годы.

Технических сходов у команды было только два – в Монако механики не смогли открутить колёсную гайку, а в Катаре из-за прокола сильно пострадало днище.

У Red Bull при пяти сходах только один был техническим – в Абу-Даби, где Серхио Пересу пришлось сойти из-за проблем с силовой установкой. Но по ходу сезона произошло пять аварий, большая часть из них – в начале гонки, так что по числу кругов команда уступает даже Mercedes, занимая лишь седьмую строчку.

Больше всех в прошлом сезоне проехали гонщики McLaren. На двоих Даниэль Риккардо и Ландо Норрис преодолели 2490 кругов из 2594-х – 96% общей дистанции, при лишь двух сходах – Норрис выбыл в Будапеште после двух кругов из-за последствий стартового инцидента, а Риккардо остановил машину в боксах в Бразилии из-за проблем с мотором.

Статистика сходов в 2021-м

Команда Старт Финиш Тех.сход Авария Круги McLaren 44 42 1 0 2.490 (96,0 %) Ferrari 43 42 0 1 2.439 (94,0 %) Alfa Romeo 44 40 2 2 2.438 (93,9 %) Aston Martin 44 36 2 3 2.434 (93,8 %) Alpine 44 39 4 0 2.409 (92,8 %) Mercedes 44 39 2 2 2.403 (92,6 %) Red Bull 44 38 1 5 2.397 (92,4 %) Williams 44 33 6 5 2.334 (89,9 %) AlphaTauri 43 36 5 1 2.204 (84,9 %) Haas F1 43 35 4 4 2.143 (82,6 %)