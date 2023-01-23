В 2023-м Хэмилтон может побить старый рекорд Райкконена

Льюис Хэмилтон обычно старается не говорить о себе какие-то громкие слова, скорее у него имидж звёздного гонщика, которого украшает определённая скромность, но который, безусловно, знает себе цену. Впрочем, бывают ситуации, когда он не считает необходимым сдерживаться и не стесняется говорить о своих достижениях.

По ходу интервью голландскому журналу Formule 1 ему напомнили, что в истории Формулы 1 ещё не было гонщика, которому удавалось добиваться побед после достижения рубежа в 300 Гран При, тогда как на счету семикратного чемпиона мира их уже 310.

«Но ещё никогда не было такого гонщика, как я», – ответил Льюис.

Журналисты испанской газеты Marca обратились к статистике и составили вот такую справку: если в предстоящем сезоне Хэмилтон выиграет хотя бы одну гонку, он перекроет старый рекорд Кими Райкконена, который одержал свою последнюю победу в 289-й гонке – это был Гран При США 2018 года.

Гонщик Mercedes свою 103-ю и последнюю на сегодняшний день победу добыл в декабре 2021-го в Саудовской Аравии, и это была его 287 гонка в Формуле 1.

Третью строчку в этом своеобразном рейтинге занимает Фернандо Алонсо: его последним подобным достижением была победа в Гран При Испании в 2013 году, и это была его 201-я гонка. Впрочем, переходя в Aston Martin, двукратный чемпион мира говорит о стремлении к новым победам – в какой мере его мечты сбудутся, покажет время, но пока команде из Сильверстоуна не удавалось строить машины, позволяющие по-настоящему соперничать с лидерами. Кстати, на счету испанца уже 359 стартов в Формуле 1.

В любом случае, факт остаётся фактом: сезон 2022 года стал единственным в карьере Хэмилтона, когда он не смог выиграть ни одной гонки. Зато его молодой напарник, Джордж Расселл, в Бразилии открыл счёт победам.

Льюис уверяет, что его это не расстраивает: «Если я что-то и могу сказать о прошлом годе, так только то, что наша команда стала более закалённой и более целеустремлённой».

Разумеется, в 2023 году Хэмилтон и Mercedes постараются отыграться. В его возможностях и потенциале команды сомневаться не приходится, но удастся ли ему вернуться на вершину подиума, больше зависит от силы соперников.