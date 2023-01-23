В Alfa Romeo поздравили всех с китайским Новым годом

Гуаньюй Чжоу, первый китайский гонщик, выступающий в Формуле 1, готовится к своему второму сезону в Alfa Romeo, но и в прошлом году он выступал в целом неплохо, заработав репутацию надёжного профессионала.

Неудивительно, что в швейцарской команде считают своим долгом поздравить его, да и вообще всех, с китайским Новым годом, который начался именно сегодня.

Поэтому на страницах Alfa Romeo в социальных сетях появился вот такой яркий и весёлый постер, посвящённый этому празднику, и хотя его авторы не слишком стремились придать облику Гуаньюя и его напарника Валттери Боттас портретное сходство, узнать обоих в общем-то можно.

Всё остальное тоже выдержано в условной китайской стилистике, разве что фасад базы команды в Хинвиле выглядит достаточно строго – праздники праздниками, но дело, которым занимаются в Alfa Romeo Racing, более чем серьёзное.

«Поздравляем с китайским Новым годом! Всем, кто его отмечает, желаем всяческих удач в наступившем году Кролика!» – гласит комментарий к плакату.