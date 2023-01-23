В Саудовской Аравии не опасаются перенасыщения рынка Ф1

Мартин Уитакер, промоутер Гран При Саудовской Аравии, постарался развеять опасения, что ближневосточный рынок будет перенасыщен гонками Формулы 1, ведь к этапам в Джидде, Бахрейне и Абу-Даби в этом году добавится ещё и Катар.

Гран При Катара впервые состоялся в 2021 году, после чего в этом ближневосточном государстве все силы и ресурсы были направлены на подготовку и проведение чемпионата мира по футболу. Но осенью 2023-го трасса в Лосаиле вновь примет гонку Формулы 1, и Уитакер не считает, что это сопряжено с какими-то экономическими рисками.

«Достаточно посмотреть на автомобильные франшизы или на глобальные бренды потребительских товаров – в городских торговых кварталах все они стремятся к концентрации в одном и том же месте, – прокомментировал исполнительный директор Saudi Motorsport Company. – Согласен, они конкурируют между собой, но вместе они сильнее, чем если бы все они были рассредоточены.

К гонкам Формулы 1 эта аналогия тоже вполне применима. Саудовская Аравия входит в Совет сотрудничества государств Персидского залива (GCC), и проведение в этом регионе гонок Формулы 1 идёт на пользу всем нам, поскольку повышает популярность чемпионата мира и способствует развитию автоспорта.

На самом же деле, хотя кажется, что географически наши страны расположены близко, расстояние от Бахрейна до Джидды примерно 1500 км. От Сильверстоуна до Хунгароринга больше (порядка 2000 км), но между этими двумя европейскими автодромами проводится немало гонок. Поэтому места проведения ближневосточных гонок находятся не настолько близко друг от друга, как некоторые думают».