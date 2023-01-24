Aston Martin получила экологический сертификат ISO14001

Прошлой осенью мы писали, что команда Aston Martin получила высшую оценку FIA за эффективную работу в области сохранения окружающей среды. Три звезды по шкале, введённой федерацией – максимально возможная оценка экологических инициатив и их реализации.

Теперь в развитие этой темы команда сообщила о получении официального сертификата ISO14001, который подтверждает соответствие современным экологическим стандартам. В частности, речь о том, что новая база команды, строительство которой завершается в Сильверстоуне, изначально проектировалась с учётом самых последних достижений в области охраны окружающей среды и энергосбережения.

Как уверяет пресс-служба Aston Martin, среди команд Формулы 1 они стали первыми, чья база относится к категории Smart Factory и оснащена специальными системами контроля за уровнем потребления энергии.

Поскольку Сильверстоун находится в сельской местности, в команде уделили отдельное внимание тому, как сотрудники будут добираться до новой базы и возвращаться домой. Чтобы избежать увеличения углеродного следа, в Aston Martin решили реализовать особую транспортную программу, основанную на применении электромобилей, каршеринга и организации челночных автобусных маршрутов.

Также команда увеличивает степень вторичного использования и переработки всевозможных материалов и ресурсов – как на базе, так на трассах во время гоночных уик-эндов. В том числе это касается процесса производства машин, в котором всё шире применяется переработанный углепластик.

Парвир Рамана, руководитель экологических программ Aston Martin F1: «До недавнего времени оборудования для вторичной переработки карбона просто не существовало, но теперь у нашей команды оно есть. Мы собираемся перерабатывать углеволокно и изготавливать из него различные детали для машин, а если получится, то и для нашего станочного парка.

Также при разработке транспортной схемы мы теперь будем использовать электромобили и планируем организовать автобусные маршруты до местных транспортных узлов и систему каршеринга для наших сотрудников, проживающих в соседних деревнях.

Коллектив приветствуют все эти перемены и мне очень нравится работать в таких условиях, где я могу внедрять экологические решения, и люди сразу их принимают».