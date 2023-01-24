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Автоспорт

Джино Розато восторгается талантом Робина Райкконена

Джино Розато восторгается талантом Робина Райкконена

Робин Райкконен, семилетний сын чемпиона мира 2007 года, идёт по стопам отца и вполне серьёзно занимается картингом. О его первых успехах мы рассказывали прошлой осенью, но юный гонщик не прекращает тренировок и зимой.

Джино Розато, много лет работающий в Ferrari, один из лучших друзей Кими, поделился в социальных сетях несколькими снимками, сделанными в минувший уик-энд на картодроме 7 Laghi Kart, что расположен в часе езды от Милана.

На одном из них мы видим Робина в компании с папой и Джино, который, кстати, приходится мальчику крёстным отцом. На другом Робин сидит за рулём своего карта, а на третьем уже раздаёт автографы. Кстати, у него даже есть свой фан-клуб!

Джино Розато восторгается талантом Робина Райкконена

Неудивительно, что Розато сравнил Райкконена-младшего с его знаменитым отцом: «Прекрасный день в компании с этой семьёй! Я был свидетелем того, как маленький Ас (полное имя сына Кими – Робин Ас Маттиас Райкконен) проехал 110 кругов!

У меня такое чувство, что всё это я уже видел: он очень спокойный, не особо общительный, и у него всегда такой вид, словно ему немного скучно. Но как только он садится за руль машины, то, как и в случае с его отцом, начинается волшебство: на трассе он очень-очень быстрый, и хорошо видно, что у него талант от природы. Говорите, что хотите, но пусть Формула 1 готовится: мы идём!»

Источник:www.f1news.ru

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