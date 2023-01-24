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Автоспорт

Льюис Хэмилтон призывает к борьбе с бедностью

Льюис Хэмилтон призывает к борьбе с бедностью

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, личное состояние которого оценивается в 300 миллионов фунтов, в подкасте On Purpose призвал к борьбе с бедностью за счёт наиболее обеспеченных людей.

Льюис Хэмилтон: «Тысячи лет существует огромное неравенство между богатыми и бедными. Проезжая по Лос-Анджелесу я вижу, как много людей живёт на улице.

Я считаю, что у людей не должно быть миллиардных состояний. Должен быть предел тому, сколько вы можете иметь. Тогда всем хватит. Нужно переписать законы в пользу большего равенства и равного доступа для всех. Но я не знаю, как это сделать.

Я бывал в Индии, в по-настоящему бедных местах, таких как Манила, я видел маленьких детей, которые похожи на нас, но голодают. Это разбило мне сердце. А потом я понял, насколько нам повезло, что мы можем заботиться о них.

Более ста миллионов детей не имеют доступа к образованию, давайте постараемся все вместе решить эту проблему».

Источник:www.f1news.ru

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