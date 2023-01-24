Марио Андретти верит в Мика Шумахера

2023 год Мик Шумахер проведёт на скамейке запасных в Mercedes, но выполнять обязанности резервного пилота одной из топ-команд всё-таки лучше, чем просто остаться без работы. Хотя, конечно, сын семикратного чемпиона мира мечтает вернуться в гонки, и Марио Андретти, легендарный американский гонщик, не сомневается, что Мику это удастся.

«Я уверен, что кто-нибудь его пригласит. Такие таланты просто так не сходят со сцены, – заявил чемпион мира 1978 года в интервью немецкому телеканалу RTL. – Думаю, в прошлом сезоне Мик очень здорово прибавил, это вообще не вызывает вопросов и видно по его результатам. Вообще сама по себе фамилия Шумахер ассоциируется с победами. Я не сомневаюсь, что он её носит с гордостью».

Не сомневается Андретти и в том, что команда Mercedes после неудач прошлого сезона сделает всё, чтобы вернуться на прежние позиции: «Надо полагать, они приложат все усилия, чтобы отыграться, и раньше им это всегда удавалось.

Только представьте, что борьбу за победы в этом году поведут три команды, а иногда в их спор будет вмешиваться и четвёртая, например, McLaren. Или Aston Martin, если они смогут всё собрать воедино, ведь команда завершает строительство новой базы, и теперь за неё выступает Фернандо Алонсо».