Межсезонье – время самой активной физподготовки

В период межсезонья гонщики, вернувшись из зимних отпусков, уделяют максимум времени физической подготовке, стараясь достичь нужной формы, ведь когда начнутся гонки, очень плотный график позволит лишь её поддерживать.

Но сейчас все они под руководством своих тренеров стараются сочетать самые разные занятия, и это не только работа в тренажёром зале, но и лыжи, велосипед, бег, картинг и так далее. Например, Шарль Леклер ещё и скалолазанием занимается.

Никаких жёстких канонов тут нет, у каждого может быть свой подход, но доминанта – повышение выносливости и силовая подготовка. Гонка длится около двух часов и требует от пилота максимальной концентрации и умения правильно рассчитывать свои силы. Этого можно добиться только за счёт многочасовых тренировок.

Фернандо Алонсо предпочитает велосипед, гоняя на нём и по обычным дорогам, и по горам, или просто крутит педали на велотренажёре. Его давний друг Педро де ла Роса в своё время уделял больше внимания бегу, но затем тоже переключился на велосипед, чтобы снизить нагрузку на коленные суставы.

Карлос Сайнс реже садится в седло и в основном занимается бегом; так же действует и Льюис Хэмилтон, который в январе добрался до Антарктики и совершал пробежки даже в тех суровых широтах.

В зимний период полезно встать на лыжи – так поступают Хэмилтон, Леклер, Алонсо и Валттери Боттас. Финский гонщик Alfa Romeo в эти дни находится за Полярным кругом, в Лапландии, где в местечке Кильписъярви у него есть дом, и совершает регулярные походы по окрестной тундре.

Работа на силовых тренажёрах – ещё одна важнейшая составляющая программы физической подготовки.

«Первое, что должен сделать гонщик – это организовать тренажёрный зал у себя дома», – подчеркнул Хави Мартос, личный тренер Серхио Переса. Важно развивать мышцы плечевого пояса и особенно шеи, чтобы справляться с перегрузками в процессе пилотирования на высоких скоростях. Перегрузки порядка 3G регулярно возникают на торможениях, при разгонах, при преодолении поворотов, а в случае аварий они вообще многократно возрастают и просто зашкаливают.

Фернандо Алонсо – один из тех, у кого самая «накачанная» шея, и этому есть объяснение: двукратный чемпион мира начинал выступать в Формуле 1 ещё в те времена, когда в гонках практиковались дозаправки, и практически всю дистанцию Гран При надо было преодолевать в темпе, сравнимом с квалификационным, поэтому ещё тогда он выработал свою методику тренировок, что пригождается ему и по сей день.

Разумеется, основные виды физподготовки рекомендуется дополнять самой разнообразной спортивной активностью, и тут выбор очень широкий. Лыжи мы уже упоминали, но Хэмилтон, например, не меньше любит сноуборд, а Сайнс предпочитает гольф или теннис. Кими Райкконен любил погонять на кроссовом мотоцикле или снегоходе, хотя иногда это не очень хорошо заканчивалось, и он получал травмы. В частности, в декабре 2011-го финн заставил поволноваться команду Lotus, с которой тогда подписал двухлетний контракт, но всё обошлось.

И всё-таки оптимальную физическую форму пилоты Формулы 1 могут обрести только с началом тестов и гонок, т.е. когда начинается работа на трассе за рулём машины.

«Сколько бы вы ни тренировались, всё это хорошо, но при развитии мышц шеи ничто не может заменить пилотирование машины Формулы 1», – напомнил Мартос.

Поэтому в дополнение к зимним тестам именно в этот период команды всегда стараются проводить съёмочные дни, когда разрешается проехать на новой машине до 100 км. Также полезно проводить частные тесты на машинах предыдущего поколения (не позже 2021 года выпуска). В Ferrari максимально активно используют для этого свою заводскую трассу во Фьорано.

В 2023 году у некоторых гонщиков будет возможность также поработать на шинных тестах Pirelli, в том числе Алонсо это предстоит 7 и 8 февраля в Хересе. А официальные трёхдневные тесты пройдут с 23 по 25 февраля в Бахрейне, и фактически с их окончанием основная часть подготовки к сезону будет завершена, ведь уже 5 марта гонщики выйдут на старт первого этапа чемпионата.