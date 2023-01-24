Пьетро Фиттипальди – резервный и тест-пилот Haas F1

26-летний внук двукратного чемпиона Формулы 1 и двукратного победителя Indy 500 Эмерсона Фиттипальди продлил контракт с американской командой, с которой провёл два Гран При в 2020-м, когда Роман Грожан получил травмы. В прошлом сезоне Пьетро выезжал на тестах в Бахрейне и Абу-Даби, на тренировках в Мехико и на Яс-Марине.

Гюнтер Штайнер, руководитель Haas F1: «Я не раз говорил, что считаю преемственность и стабильность ключевыми факторами успеха в Формуле 1. И продление контракта с Пьетро позволяет мне чувствовать уверенность в том, что у нас хороший базис.

В Формуле 1 важно с минимальными потерями реагировать на любую ситуацию, а Пьетро – проверенный гонщик, готовый в любой момент сесть за руль и принять участие в Гран При, как это дважды было в 2020-м. В прошлом сезоне он участвовал в предсезонных тестах и двух тренировках, сказав, что эта машина подходит его агрессивному стилю. Он – несомненный актив нашей команды, с нетерпением жду продолжения работы».

Пьетро Фиттипальди: «Я рад продолжить работу в Haas F1 – эту команду я считаю своей семьёй. Впереди мой пятый сезон в Формуле 1 в качестве официального резервного и тест-пилота Haas.

В прошлом году я провел с командой две тренировки, работал на тестах перед началом сезона и после его окончания. Мы смогли опробовать некоторые решения для нового сезона. Я с нетерпением жду возможности сеть за руль машины 2023 года и надеюсь, что с VF-23 мы сделаем следующий шаг вперёд».