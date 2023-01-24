ROC: Организаторы объявили итоги жеребьёвки

Сегодня в шведском Пите-Хавсбаде была проведена жеребьёвка, определившая порядок участия гонщиков в Гонке чемпионов, как в Кубке наций, так и в воскресных поединках финала ROC, и картина получилась весьма любопытная.

Например, дебютанту ROC Валттери Боттасу предстоит померяться силами на ледовой трассе с опытнейшим Томом Кристенсеном, который не только девять раз выигрывал «24 часа Ле-Мана», но и 16 раз выступал в Гонке чемпионов, пять раз в ней побеждал и ещё трижды выигрывал Кубок наций.

Задача Себастьяна Феттеля, теперь уже ветерана Формулы 1 и неоднократного участника ROC, наверное, несколько проще: он будет соперничать с Джейми Чэдвик, чемпионкой женской W Series. Интересную пару составят Фелипе Другович, в прошлом году выигравший титул в Формуле 2, и Мика Хаккинен, двукратный чемпион мира.

Действующий победитель ROC, знаменитый французский раллист Себастьен Лёб сойдётся в поединке со своим коллегой Тьери Невилем, и тут, наверное, силы будут равны. Не менее интересно, кто выйдет победителем в чисто семейном споре между Петтером Сольбергом, чемпионом мира по ралли и ралли-кроссу, и его 21-летним сыном Оливером.

Трасса, проложенная по льду Балтийского моря и расположенная всего в 100 км от Полярного круга, уже построена и готова к началу ROC. Заезды на Кубок наций стартуют в полдень по местному времени в субботу, а в воскресенье пройдёт финал ROC, и эти поединки тоже будут проходить с полудня до 15.00.

Все гонщики будут соревноваться на одинаковой технике четырёх видов, так что победителем станет тот, кто окажется искуснее всех.

Состав команд Кубка наций

Команда Финляндии: Мика Хаккинен и Валттери Боттас

Команда eROC: В неё войдут двое лучших участников финала виртуальной Гонки чемпионов, который пройдёт в пятницу

Команда Великобритании: Дэвид Култхард и Джейми Чэдвик

Команда Германии: Себастьян Феттель и Мик Шумахер

Команда Норвегии: Петтер Сольберг и Оливер Сольберг

Команда Франции: Себастьен Лёб и Адриен Тамбэ

Команда Швеции: Йохан Кристофферссон и Маттиас Экстрём

Команда Скандинавии: Том Кристенсен и Феликс Розенквист

Команда США: Трэвис Пастрана и Таннер Фауст

Команда All Stars («Все звёзды»): Фелипе Другович и Тьери Невиль

Итоги жеребьёвки финала ROC