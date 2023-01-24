ROC: Состав участников полностью сформирован

Маттиас Экстрём, совсем недавно штурмовавший песчаные дюны пустынь Саудовской Аравии за рулём внедорожного электромобиля Audi на ралли-рейде «Дакар», теперь готовится к совершенно иному испытанию. Он присоединится к участникам Гонки чемпионов, чтобы вместе с Йоханом Кристофферссоном выступать за команду их родной Швеции на ледовой трассе в Пите-Хавсбаде.

В предыдущие годы Экстрём трижды выигрывал ROC (в 2006, в 2007 и 2009 гг.), а вообще он весьма универсальный гонщик, побеждавший в самых разных категориях, от DTM до чемпионата мира по ралли-кроссу. Кроме того, Маттиас проведёт несколько демонстрационных заездов на легендарной раллийной Audi S1 Quattro, а Стефан Петрансель, его напарник по заводской команде Audi, продемонстрирует возможности внедорожного электромобиля RS Q e-tron, на котором они выступали в «Дакаре».

Маттиас Экстрём: «В предыдущие годы Гонка чемпионов много для меня значила, тем более что мне удавалось её выигрывать в Париже, Лондоне и Пекине. Также здорово, что в те времена мне доводилось демонстрировать возможности моей Audi A4 DTM в показательных заездах. А теперь с нетерпением жду, когда в Швеции сяду за руль классической Audi S1.

Кроме того, Стефан Петрансель прокатится по трассе на нашей Audi RS Q e-tron Dakar, и это просто замечательно. Обычно мы гоняем по пустыням Саудовской Аравии и Марокко, поэтому в Европе эту машину можно увидеть редко. Прекрасно, что болельщики смогут поближе к ней подойти и увидеть, на что она способна.

А ещё я предвкушаю выступление на трассе в Пите-Хавсбаде, встречу с настоящей шведской зимой и множеством болельщиков. Также здорово объединить усилия с Йоханом Кристофферссоном и постараться одержать ещё одну важную победу!»

Таким образом, состав участников ROC-2023 окончательно определился, и организаторы уже подсчитали в гонке этого года будут выступать 25 чемпионов мира, в разные годы добивавшихся успеха в самых разных категориях.