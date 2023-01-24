В Alpine рассчитывают на универсальных специалистов

Технический директор Alpine F1 Мэтт Харман заявил в интервью Racingnews365.com, что в условиях ограниченного бюджета команда рассчитывает на универсальных специалистов, способных работать в разных областях…

Мэтт Харман: «В последние годы команды специализировались на отдельных областях, при отсутствии бюджетных ограничений это работало, но сейчас численность сотрудников ограничена и мы хотим видеть больше универсальных специалистов. Это позволит переводить инженеров из отдела в отдел при необходимости его усиления.

К примеру, на одной неделе мы работаем над модернизацией задней подвески, на другой эти же люди при участии узкопрофильных специалистов занимаются передним антикрылом. При этом люди не сидят на одном месте и чувствуют дополнительную мотивацию. Согласитесь, когда вы каждый год работаете над верхним поперечным рычагом задней подвески, это не способствует активному мыслительному процессу и появлению новых идей.

Мы проводим ротацию инженеров и техников, даём людям возможность поработать с разными частями машины – и они приходят на новое место со своими идеями, что здорово помогает».