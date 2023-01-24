Вещи, без которых не может обойтись Алекс Элбон

Года три назад Даниэль Риккардо рассказал GQ о десяти вещах, без которых он не может обойтись. А сейчас гостем этой же рубрики американского журнала стал другой гонщик Формулы 1, Алекс Элбон, выступающий за Williams.

Привет, я Алекс Элбон, гонщик Формулы 1, и сейчас я расскажу о моих самых необходимых вещах.

Смарт-метки AirTag

Все мои знакомые знают, что я теряю всё подряд. Думаю, это из-за того, что я постоянно сосредоточен на работе за рулём, и все мои мысли просто где-то в другом месте. Я столько раз терял бумажник, телефон, паспорт и т.д., а смарт-метки AirTag меня спасают.

Кроксы

Мои кроксы – такие классные, согласитесь? Хотя иногда, когда я путешествую вместе с другими гонщиками, эти шлёпанцы остаются в чемодане. На них есть номер 23, под которым я выступаю в гонках, и есть знак Pacific – все знают, что я очень миролюбивый человек. А ещё на них изображён Молния Маккуин, персонаж мультика «Тачки».

Носить такие шлёпанцы очень удобно. Их можно даже просто в стиральную машину запихать, после чего они приятно пахнут.

Именная ресторанная карта

Это же прекрасно, что я получил бесплатную карту VIP-клиента Chipotle, сети мексиканских ресторанов. Что ещё сказать? И за что я её только заслужил? Не знаю. По-моему, по этой карте я могу есть столько, сколько захочу. Впрочем, не думаю, что мой тренер это одобрит.

Пропуск в паддок и блокнот

Переходим к вещам, имеющим отношение к гонкам. По этому пропуску на трассе я прохожу в паддок, вообще куда угодно, в том числе в дирекцию гонки. Это происходит, когда мы что-то нарушаем и нас вызывают к стюардам. Хотя такой пропуск я тоже несколько раз терял.

Фото на пропуске было сделано ещё в 2019 году, когда вместе с семьёй я был в ресторане. Я не успел ответить на письмо с просьбой прислать фотографию, и моя мама сфотографировала меня, после чего просто отрезала всех остальных, кто попал в кадр. Это было забавно!

Блокнот – ещё более серьёзная вещь. Выглядит он не очень аккуратно, он уже не новый, но для меня он очень важен. В него я записываю всё, что связано с гонками. Перед каждой сессией я делаю записи, в основном это информация обо всех поворотах, о том, что надо делать в процессе пилотирования, о настройках, всякие короткие пометки.

На гонках нам приходится иметь дело с огромным количеством информации. Это температура масла в двигателе, температура шин, круги, на которых мы собираемся проводить пит-стопы – в общем, надо много всего помнить. А память у меня не очень хорошая, как я уже говорил. Поэтому мне всё надо записывать, иначе я забуду. Кстати, здесь много конфиденциальной информации.

Пищевые добавки

Это то, что мне помогает. Я их называю источником природного мелатонина. Мы много путешествуем, иногда приходится летать на самолётах каждую неделю, пересекая шесть или семь часовых поясов, и мне не хватает мелатонина. Мне кажется, что из-за этого я не высыпаюсь, и это приводит к тому, что по утрам в начале гоночной недели я себя не лучшим образом чувствую. Такие батончики – хороший заменитель, в них просто экстракт вишни.

А ещё у меня есть жевательная резинка с кофеином. Я её жую практически перед каждой сессией. В нашем спорте многое зависит от психологического настроя. Ты всегда должен полностью выкладываться, и когда я чувствую усталость, мне помогает небольшая доза кофеина. Это стимулирует работу мозга, способствует концентрации. И только после этого я сажусь за руль.

Многие гонщики предпочитают эспрессо, и это нормально. Я так тоже иногда поступаю, но если вы хотите по настоящему взбодриться, то выпейте чашечку эспрессо, после чего возьмите эту резинку. Тем более, после этого в вашем дыхании не будет кофейных запахов, когда вы начнёте работать на трассе.

Очки виртуальной реальности

К очкам Oculus Rift я привык во время пандемии. Отправляясь на гоночную трассу, мы проводим много времени в отелях. В период пандемии бывало, что приходилось сидеть пару дней на карантине, а в отелях было довольно скучно, и тогда я купил эти очки виртуальной реальности. У моей подруги такие тоже есть.

Для них есть весьма неплохие игры, хотя я всё время проигрываю. Зато когда мы подолгу находимся на большом расстоянии друг от друга, такие очки позволяют вместе играть в какие-нибудь игры, и это здорово.

Удобная одежда

У меня есть очень удобные и мягкие штаны, в них очень приятно путешествовать. А это моё гоночное бельё, оно просто отличное, ведь на нём нет швов. В прошлом году у меня был аппендицит, после чего появилось несколько шрамов, а в таком белье мне очень комфортно, когда шрамы заживали.

Средства по уходу за кожей

Подруга мне их дала и сказала, чтобы я каждый день ими пользовался. У меня очень чувствительная кожа, очень жирная. А когда на тебе гоночный шлем, ты постоянно потеешь, и пользоваться жирным кремом не хочется. Зато лёгкий гелевый крем для этого хорошо подходит.

Острый перец чили и iPad

Полагаю, эти две вещи трудно совместить, но я очень люблю такой перец во всех видах. Я ведь наполовину таец, хотя сейчас у меня не тайский перец, а китайский. Мне его подарила семья моей подруги. Они умеют готовить совершенно невероятный сычуаньский перец! Я его добавляю во все блюда. Обычно на завтрак я ем яйца, и такой перец с ними отлично сочетается.

А это обычный iPad. Я с детства пользуюсь планшетами, очень люблю что-нибудь смотреть на YouTube. В свободное время, когда отдыхаю, я в основном этим и занимаюсь, например, когда возвращаюсь с трассы. Люблю смотреть каких-нибудь фуд-блогеров, потому что люблю поесть и предпочитаю острую пищу.

Фотокамеры

Я увлекаюсь фотографией, поэтому у меня есть камера Polaroid. Такие камеры становятся всё популярнее, особенно в Америке. Если ко мне подходят болельщики, мы фотографируемся, я сразу подписываю снимок и отдаю им. Это же весело! Кроме того, когда я смотрю соревнования по гольфу с участием моей подруги, у меня всегда с собой такая камера. А она берёт её на мои гонки.

Но обычная плёночная камера у меня тоже есть. Мне нравится это ощущение, когда ты не знаешь, что у тебя получилось, и тебе хочется увидеть результат. Когда мы прилетаем на гонки, обычно у нас есть день на адаптацию, и это идеальное время для того, чтобы погулять с такой камерой и пофотографировать.