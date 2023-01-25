Джеймс Ваулз о проекте Andretti Cadillac

Новый руководитель Williams Джеймс Ваулз считает позитивным возможный приход в Формулу 1 команды Andretti Cadillac, но согласен с теми, кто ждёт доказательств того, что она усилит позиции Формулы 1…

Джеймс Ваулз: «Мы всегда открыты для развития спорта, который в последнее время становится все более и более успешным в финансовом отношении. И сейчас если к нам присоединяется кто-то ещё, мы должны быть уверены, что он будет способствовать дальнейшему росту, чтобы все остальные от этого выиграли или, по крайней мере, не потеряли.

Проект Andretti Cadillac кажется интересным, теперь нужно понять, как он будет способствовать развитию нашего спорта и каким будет этот рост».