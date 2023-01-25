Ферстаппен не доверит Риккардо работу с настройками

В современной Формуле 1 тесты на реальной трассе сведены к минимуму, и в этом году перед началом сезона команды чемпионата поработают с новыми машинами на автодроме в Бахрейне всего три дня, с 23 по 25 февраля. Но при этом работа на симуляторах не ограничена, и команды используют самые современные технологии и оборудование, чтобы виртуальные модели машин как можно точнее воспроизводили поведение реальной техники в самых разных условиях.

Даниэль Риккардо возвращается в Red Bull Racing и этот сезон проведёт в качестве резервного и тест-пилота, в его обязанности в том числе входит работа на симуляторе. Однако Макс Ферстаппен в интервью Speedweek подчеркнул, что не собирается никому доверять работу с настройками своей машины

«Наш симулятор – один из лучших в Формуле 1. Дни, когда мы на нём работаем, тянутся очень долго, но, безусловно, это того стоит, – сказал двукратный чемпион мира. – К тому же я не хочу, чтобы сессии на симуляторе проводили тест-пилоты, как это делается в других командах.

Я хочу всё делать сам, потому что у каждого гонщика свой индивидуальный стиль пилотирования».

Разумеется, дома у Макса тоже есть симулятор, хотя далеко не столь совершенный, как дорогостоящие и крупногабаритные системы, которые находятся на базах команд. Но Ферстаппен увлекается киберспортом, считая, что для гонщика это весьма полезное занятие: «Это помогает сохранять концентрацию. Когда ты дома, всё равно особо нечем заняться, а виртуальные гонки доставляют мне удовольствие».