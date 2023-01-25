Haas F1 представит раскраску новой машины 31 января

Haas F1 стала последней, кто определился с датой презентации, зато они представят свою VF-23 раньше всех – 31 января. Правда, при этом команда подчёркивает, что на ней будет продемонстрирована только раскраска машины, а саму VF-23 мы увидим во всей красе только на тестах в Бахрейне.

«Не пропустите, ждать осталось недолго! В следующий вторник вы впервые увидите раскраску машины 2023 года», – прокомментировала команда опубликованные на её страницах в социальных сетях 10-секундный анимационный ролик и постер, выдержанные в тёмно-красной и чёрных тонах.

Тёмными машины американской команды были в 2017-м и 2019 гг. Вернутся ли в Haas F1 к этой гамме в 2023-м, станет понятно уже скоро, но в логотипах её нового титульного спонсора, финансовой компании MoneyGram International, как правило, используются красный и белый цвета.

Презентация в режиме онлайн начнётся 14.00 по Гринвичу, в Москве в это время будет на три часа позже.