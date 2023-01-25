Карлос Сайнс проехал на тестах во Фьорано 119 кругов

В Ferrari напомнили, что Карлос Сайнс впервые сел за руль гоночной машины Скудерии без двух дней два года назад, и это была SF21. В среду он вновь пилотировал Ferrari образца 2021 года на тестах во Фьорано и намотал за день 119 кругов.

Первые 26 кругов он проехал утром, когда трасса была мокрой, а температура – лишь на несколько градусов выше нуля. Но когда асфальт начал подсыхать, Карлос попытался перейти на слики, однако сцепление по-прежнему оставляло желать лучшего, поэтому от этой идеи пришлось отказаться.

Днём осадки продолжались, и команда решила не рисковать, продолжив работать на дождевой резине, но затем условия всё-таки улучшились, и Карлосу удалось проехать ещё 93 круга. Всего за день он преодолел 354 км.

За работой Сайнса на трассе из боксов наблюдали Майя Войг и Артур Леклер, слушатели Гоночной академии Ferrari. В заключительный день тестов место в кокпите SF21 займёт Шарль Леклер.