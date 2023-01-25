Кельвин ван дер Линде готовится к дебюту в Формуле E

Робин Фряйнс получил весьма серьёзную травму левой руки в самом начале гонки Формулы E в Мехико и несколько дней провёл в госпитале в мексиканской столице. Он уже вернулся на родину, в Нидерланды, но пока нет точной информации, сколько времени займёт процесс реабилитации, всё-таки рука была сломана в нескольких местах, поэтому как минимум на ближайшем этапе электрической серии Фряйнса заменит Кельвин ван дер Линде.

26-летний гонщик из Южной Африки – опытный профессионал, но в предыдущие годы он в основном выступал в туринге и гонках на выносливость, и его лучшее достижение – 3-е место в серии DTM в 2021-м. Опыта гонок в Формуле E у Кельвина вообще нет, а ведь ему предстоит дебютировать на весьма сложной трассе в Эд-Диръие, круг которой состоит из 21 поворота.

Пилотировал он гоночный электромобиль этого класса довольно давно, когда в 2020 году принимал участие в тестах новичков, причём это была машина предыдущего поколения. Тем не менее, у Кельвина боевой настрой и он пообещал, что приложит максимум усилий, чтобы оправдать доверие команды ABT Cupra.

«Я никогда не пилотировал новую машину и лишь слышал, что у неё есть свои характерные особенности, – сказал он. – Но я постарался как можно лучше подготовиться: занимался физической подготовкой, анализировал всю имеющуюся телеметрию и, конечно, работал на симуляторе на базе ABT Motorsport.

Инженеры команды и Нико Мюллер, мой напарник, меня очень хорошо поддерживают. Конечно, важно избежать завышенных ожиданий, поэтому я просто хочу добраться до финиша и помочь команде в доработке машины, чтобы наш проект продолжал развиваться».

Дополнительная сложность связана с тем, что 28 и 29 января Саудовская Аравия примет сдвоенный этап чемпионата мира, и обе гонки пройдут в вечернее время в свете прожекторов.

«В Диръие мы хотим сделать следующий шаг в процессе освоения новой машины, и на базе команды интенсивно к этому готовились, – подчеркнул Томас Бирмайер, руководитель команды. – Конечно, нашу задачу осложняет тот факт, что нам придётся справляться без Робина, и его опыта нам будет не хватать. И всё-таки я в полной мере уверен в нашей команде и не сомневаюсь, что мы неплохо себя покажем».