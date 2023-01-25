Продолжается суд над участниками акции в Сильверстоуне

Сегодня в Королевском суде английского города Нортгемптона на слушаниях по делу участников акции протеста, пытавшихся нарушить ход Гран При Великобритании, выступила сторона обвинения. Представители прокуратуры считают, что эти люди, вторгшиеся на трассу в Сильверстоуне, подвергали гонщиков и маршалов, там работавших, серьёзному риску.

По ходу судебного заседания были продемонстрированы видеозаписи с машин Льюиса Хэмилтона, Юки Цуноды и Эстебана Окона, на которых видно, что пятеро протестующих сидят на асфальте трассы на прямой Wellington, и как затем их оттуда выдворяют.

Все участники акции, а это Джошуа Смит, Эмили Броклбенк, Алисдер Гибсон, Луи Маккечни, Бетани Моджи и Дэвид Болдуин, отрицают выдвинутые против них обвинения в нарушении общественного порядка. Все они являются членами экологического объединения Just Stop Oil (название можно трактовать как «Просто прекратите использовать нефть»), известного в Великобритании своими весьма радикальными акциями протеста.

Как заявил на суде прокурор Саймон Джонс, выступая перед присяжными, «Сторона обвинения считает, что ответчики совершили преступный акт и нарушили общественный порядок. Все они находились в Сильверстоуне и намеревались добиться остановки гонки.

Не обсуждается, что пятеро из них, за исключением Дэвида Болдуина, смогли пробраться на трассу, не имея на то разрешения. Не обсуждается, что они сидели на асфальте перед проезжавшими мимо машинами Формулы 1.

Прокуратура считает, что они создали ситуацию, сопряжённую со значительным риском. Они могли быть сбиты быстро ехавшими машинами, что однозначно привело бы к серьёзным последствиям. Мы считаем, что из-за их действий также подвергались риску гонщики и маршалы».

Как ни парадоксально, но от последствий такого рода всех спасла авария, в которую на старте попал гонщик Alfa Romeo Гуаньюй Чжоу, после чего гонка была сразу остановлена красными флагами, и машины возвращались в боксы в относительно умеренном темпе.

Процесс над экологическими экстремистами начался в августе, но британская судебная машина работает медленно и обстоятельно, поэтому, вероятно, слушания будут продолжаться ещё достаточно долго.