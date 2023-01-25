Роман Грожан приобрёл самолёт, чтобы летать на гонки

Роман Грожан, как и обещал пару месяцев назад своим болельщикам и подписчикам своего YouTube-канала, приобрёл самолёт, на котором будет летать на гонки, ведь ему предстоит новый сезон в IndyCar за команду Andretti Autosport.

Всю вторую половину прошлого года и начало этого он посвятил обучению в лётной школе и осваивал малую авиацию, а теперь стал владельцем двухмоторного Beechcraft Baron – это проверенная американская машина, которая выпускается уже не одно десятилетие и постоянно совершенствуется.

Год назад бывший гонщик Формулы 1 вместе с семьёй перебрался в США, поселился во Флориде и считает, что по воздуху добираться до автодромов, где проходят тесты и гонки IndyCar, гораздо удобнее, учитывая, что авиационное дело в этой стране отлично налажено. Кроме того, по его словам, авиацией он увлекался с юности.

Роман поделился парой фотографий на своих страницах в социальных сетях, прокомментировав их так: «Больше не придётся ждать в аэропортах. Я получил лицензию пилота, научился летать по приборам, и теперь пора вместе с женой отправиться на романтический ланч на остров Ки-Уэст!»

По информации американских источников, средняя цена подержанного самолёта, подобного тому, что приобрёл Грожан, порядка $925 тысяч, но можно найти и дешевле. Роман не сообщает, сколько заплатил за свой Baron, но в комментариях подчеркнул, что самолёт ему очень нравится.