Юки Цунода поработал на тестах в Имоле за рулём AT02

Ferrari – не единственная команда, которая в эти дни работает на тестах. В AlphaTauri тоже приступили к активной фазе подготовки к сезону, и чтобы гонщики команды побыстрее восстановили форму, команда даёт им возможность поработать за рулём AT02, машины 2021 года.

Вчера в Имоле её пилотировал Юки Цунода, после чего команда поделилась коротким видео, на котором лишь видно, что он выехал из боксов на трассу. Никакой другой информации команда не приводит, даже не сообщает количество кругов, которые проехал японец. Комментарий к видеоролику тоже предельно короткий: «Набираем предсезонный километраж».

Будет логично, если вслед за Юки место в кокпите займёт Ник де Вриз, его новый напарник, однако команда своими дальнейшим планами не делится.