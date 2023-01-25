Юристы Формулы 1 предупредили FIA

Мы писали о комментариях президента FIA по поводу готовности государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии заплатить $20 миллиардов за Формулу 1. В социальных сетях Мохаммед бен Сулайем заявил: «FIA, будучи некоммерческой организацией, настороженно реагирует на сильно преувеличенную цену в $20 миллиардов, якобы установленную за Формулу 1».

В ответ, юристы Формулы 1 направили в FIA предупреждение о превышении юрисдикции и потенциальной угрозе стоимости спорта, что может нанести ущерб Liberty Media и её акционерам.

Письмо от представителей Liberty Media цитирует Sky News, в нём FIA напомнили, что у Формулы 1 есть 100-летний контракт на коммерческие права, при заключении которого федерация дала гарантии «не предпринимать ничего, что могло бы нанести ущерб владению, управлению или использованию этих прав».

В письме говорится, что комментарии Бен Сулайема «недопустимым образом нарушают эти права, а постулат о том, что любой потенциальный покупатель Формулы 1 должен консультироваться с FIA, в корне неверен».

«Любое лицо или организация, комментирующие стоимость котируемой компании или ее дочерних компаний, особенно заявляющие или подразумевающие обладание инсайдерской информацией при этом, рискуют причинить существенный ущерб акционерам и инвесторам этой организации, не говоря уже о потенциальном воздействии регулятивных последствий.

В той мере, в какой эти комментарии наносят ущерб стоимости Liberty Media Corporation, FIA может нести ответственность», — сказано в письме Формулы 1.