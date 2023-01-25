В дни Гран При в Джидде выступит диджей Афроджек

Организаторы Гран При Саудовской Аравии продолжают называть имена артистов, которые будут выступать в Джидде в дни гоночного уик-энда, и следующим из них стал Афроджек, диджей из Нидерландов.

Его настоящее имя – Ник Леонардус ван де Валл, и в мире шоу-бизнеса он известен не только как диджей, но и как продюсер. Уже больше десяти лет журнал DJ Mag регулярно включает его в сотню лучших представителей своего жанра, причём ему удавалось даже добираться до первой десятки этого авторитетного рейтинга.

«Нам не терпится увидеть, как Афроджек, завоевавший множество наград, чьи работы расходятся такими тиражами, что получают статус платиновых, будет зажигать на Гран При Саудовской Аравии в 2023 году!» – сообщила пресс-служба гонки.