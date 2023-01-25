В Майами увеличат вместимость трибун на 3000 мест

7 мая 2023 года Гран При Майми пройдёт во второй раз, и организаторы гонки активно к этому готовятся. О том, какие изменения произойдут на трассе и в паддоке, мы рассказывали, но также вместимость трибун автодрома во Флориде будет увеличена на 3000 мест.

В прошлом году число посадочных мест было намеренно ограничено в попытке избежать заторов на подъездных путях к автодрому и транспортного коллапса, но уже тогда планировалось в дальнейшем по возможности увеличить это количество. Теперь же вместимость трибун будет доведена до 56 тысяч мест, а также будут расширены зоны свободного доступа.

«Наша первая гонка в прошлом мае стала коммерчески успешной, все билеты были проданы, и за уик-энд на автодроме побывало более 240 тысяч зрителей, – приводит издание Racer слова Тайлера Эппа, президента Miami International Autodrome. – Интерес к гонке невероятно высок, и мы увеличиваем вместимость трибун, расширяем гостевые зоны и улучшаем возможности для обладателей билетов в зону свободного доступа.

Всё, что мы делаем, направлено на то, чтобы болельщики получили ни с чем не сравнимый опыт, чтобы гонка в Майами в следующее десятилетие стала одной из тех, которые невозможно пропустить».

Организаторы Гран При Майами оценивают экономический эффект для местного бизнеса, полученный благодаря прошлогодней гонке, на уровне $350 млн.