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Автоспорт

Алессандро Алунни Брави — руководитель Alfa Romeo F1

Алессандро Алунни Брави - руководитель Alfa Romeo F1

Управляющий директор Sauber Group Алессандро Алунни Брави назначен на пост руководителя команды Alfa Romeo и будет совмещать эти должности.

Назначение Брави – одно из первых решений нового исполнительного директора Sauber Group Андреаса Зайдля, 9 января приступившего к исполнению своих обязанностей в швейцарской компании.

Андреас Зайдль: «Я рад подтвердить назначение Алессандро Алунни Брави на должность руководителя команды в дополнение к его обязанностям управляющего директора Sauber Group.

Его огромный опыт в автоспорте поможет нам добиться успеха, а глубокое знание команды, частью которой он является более пяти лет, обеспечит стабильность и непрерывность нашего развития».

Алессандро Алунни Брави, руководитель команды: «Я благодарен Андреасу и нашим акционерам за оказанное доверие, и сделаю всё, чтобы оправдать их ожидания.

Это огромная привилегия – продолжить работу с людьми, которые на протяжении многих лет помогали мне интегрироваться в Sauber Group.

Я отлично понимаю, какая работа нам предстоит, но я знаю, что являюсь частью сильной команды, которая справится с поставленной задачей».

Источник:www.f1news.ru

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