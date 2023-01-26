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Автоспорт

Алонсо и Стролл готовятся к сезону на базе Aston Martin

Алонсо и Стролл готовятся к сезону на базе Aston Martin

В эти дни гонщики Aston Martin находятся на базе команды и активно готовятся к сезону, общаются с инженерами, работают на симуляторе, а Лэнс Стролл прошёл процедуру подгонки сиденья.

Алонсо и Стролл готовятся к сезону на базе Aston Martin

Судя по фотографиям, которыми команда и гонщики делятся в социальных сетях, всё идёт нормально, у всех хорошее настроение, что, конечно, во многом объясняется ожиданиями, связанными с приходом Фернандо Алонсо.

«Мы не можем обещать сразу всё, но мы уверены, что Фернандо отлично сможет мотивировать команду. Все очень хотят построить машину, которой он заслуживает», – заявил в интервью испанской газете AS Майк Крак, руководитель Aston Martin F1.

На всех снимках, на которых мы видим двукратного чемпиона мира, он и его инженеры улыбаются, и непохоже, что они просто позируют перед объективом фотографа. Такое впечатление, что команда действительно в предвкушении больших перемен к лучшему.

Алонсо, всё это комментируя, был предельно краток: «Готовимся!»

Источник:www.f1news.ru

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