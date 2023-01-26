Брукс: Создание новой машины McLaren идёт гладко

Первый запуск двигателя на новой машине – момент особеннный, ведь, с одной стороны, он знаменует окончание важного этапа работы всей команды, а с другой, самое главное начинается уже после этого.

О том, что в McLaren это событие состоялось накануне, мы рассказывали. Среди руководителей и сотрудников команды, присутствовавших в этот момент на базе в Уокинге, впервые был и Оскар Пиастри, который вчера работал на симуляторе.

За сборку новой машины, всех её частей, узлов, агрегатов и систем гидравлики отвечает Джонатан Брукс. Он работает в McLaren уже 24 года, и за это время был свидетелем многих таких моментов.

«Это рождение новой машины и начало нового сезона, – сказал он. – В этот момент машина оживает, и он венчает усилия многих людей, работавших многие месяцы, а иногда даже годы – всё зависит от того, какую работу в команде они выполняют.

Это важный момент для всего коллектива базы команды, поэтому все хотят быть его свидетелями, все хотят услышать, как впервые заведётся мотор. Подготовка к этому – долгий процесс, и в нём участвуют все подразделения команды. Надо всё проверить, и ещё до того, как тот или иной узел будет смонтирован на машине, необходимо убедиться, что он в порядке. А когда всё собрано, запуск двигателя подтверждает, что всё работает так, как надо.

Если запуск проходит нормально, значит, всё по плану, и это хороший знак. Создание машины 2023 года идёт очень гладко, а вот в прошлом году всем командам было несколько сложнее, потому что Формула 1 перешла на новый технический регламент, и машины стали сложнее. Но сейчас мы уже знаем, с чем имеем дело.

Пока никаких особых проблем нет, мы лишь занимается устранением различных небольших неполадок. Но впереди ещё много дел, нам предстоит выполнить весьма обширную программу, поскольку вплоть до самой презентации MCL37 мы будем получать различные новые части, которые надо будет установить на машину».