Дэвид Култхард: Старая команда снова вместе!

Организаторы Гонки чемпионов сообщают, что все участники собрались в шведском местечке Пите-Хавсбад и сегодня уже начали приноравливаться к машинам, на которых им предстоит соперничать в этот уик-энд.

В частности, сегодня на кольцевой трассе для параллельных гонок потренировался Себастьян Феттель, который расстался с Формулой 1, но не с автоспортом, и нет сомнений, что мы о нём ещё не раз услышим.

Очень рады видеть друг друга бывшие напарники по команде McLaren Дэвид Култхард и Мика Хаккинен. В годы выступлений в чемпионате мира их отношения были не самыми безоблачными, но прошло время, и теперь они с удовольствием общаются, а прошлой зимой после ROC Мика впервые пригласил Дэвида к себе в гости.

Сегодня шотландец поделился в социальных сетях симпатичной фотографией, на которой они запечатлены вместе, и в комментарии к снимку Култхард отметил одну немаловажную деталь: «Старая команда снова вместе и готовится к Гонке чемпионов! Валттери Боттас и Джейми Чэдвик, обратите внимание на надпись на стене».

Табличка, о которой пишет Дэвид, гласит: «Берегите себя и окружающих!»

Британская гонщица впервые выступала в ROC в 2022-м, а Боттасу предстоит дебют в этих соревнованиях, тогда как Дэвид – один из самых опытных их участников. Поэтому он решил напомнить «молодёжи», что Гонка чемпионов – это не обычные соревнования по автоспорту, а скорее славная тусовка. Главное здесь не столько успехи на трассе, хотя это тоже важно, но искренние человеческие отношения и настоящее гоночное братство, которое по понятным причинам в обычном паддоке не достижимо.