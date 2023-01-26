Карлос Сайнс получил ключи от своей Ferrari 812

Сегодня на тестах во Фьорано за рулём Ferrari SF-21 работает Карлос Сайнс, но он приехал в Маранелло не только за этим. Испанский гонщик Скудерии похвастался, что наконец-то получил ключи от спорткара Ferrari, подаренного ему компанией в декабре на Рождество. О том, что это был именно подарок, в своё время сообщила итальянская пресса, однако в видеоролике, в котором Карлос рассказывает о своём новом автомобиле, он подчёркивет, что это первая машина, которую он приобрёл сам, потому что до этого ездил на VW Golf, полученном в подарок от родителей.

Как бы то ни было, Сайнс не скрывает радости от своего приобретения, о чём сообщил на своих страницах в социальных сетях: «Ожидание закончилось! Я очень рад, что могу показать вам мою первую дорожную машину. Эта Ferrari 812 Competizione для меня словно мечта, ставшая реальностью!»

Эту версию модели 812 Superfast в Маранелло представили в мае 2021 года, выпускается она весьма ограниченным тиражом и оснащается могучим 6,5-литровым мотором V12, мощность которого повышена до 830 л.с. Собирается ли Карлос вернуться домой в Мадрид уже на этом монстре или пока оставит его в Италии, он рассказывать не стал. Но по трассе во Фьорано он на нём уже успел погонять.