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Автоспорт

Карлос Сайнс получил ключи от своей Ferrari 812

Карлос Сайнс получил ключи от своей Ferrari 812

Сегодня на тестах во Фьорано за рулём Ferrari SF-21 работает Карлос Сайнс, но он приехал в Маранелло не только за этим. Испанский гонщик Скудерии похвастался, что наконец-то получил ключи от спорткара Ferrari, подаренного ему компанией в декабре на Рождество. О том, что это был именно подарок, в своё время сообщила итальянская пресса, однако в видеоролике, в котором Карлос рассказывает о своём новом автомобиле, он подчёркивет, что это первая машина, которую он приобрёл сам, потому что до этого ездил на VW Golf, полученном в подарок от родителей.

Как бы то ни было, Сайнс не скрывает радости от своего приобретения, о чём сообщил на своих страницах в социальных сетях: «Ожидание закончилось! Я очень рад, что могу показать вам мою первую дорожную машину. Эта Ferrari 812 Competizione для меня словно мечта, ставшая реальностью!»

Карлос Сайнс получил ключи от своей Ferrari 812

Эту версию модели 812 Superfast в Маранелло представили в мае 2021 года, выпускается она весьма ограниченным тиражом и оснащается могучим 6,5-литровым мотором V12, мощность которого повышена до 830 л.с. Собирается ли Карлос вернуться домой в Мадрид уже на этом монстре или пока оставит его в Италии, он рассказывать не стал. Но по трассе во Фьорано он на нём уже успел погонять.

Источник:www.f1news.ru

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