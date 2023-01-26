Команда Carlin переименована в Rodin Carlin

Британская команда Carlin, известная своими многочисленными успехами в молодёжных сериях, чьи гонщики в этом году будут выступать в пяти категориях от испанской Ф4 до Формулы 2, отныне будет назваться Rodin Carlin.

Это связано с тем, что австралийский предприниматель Дэвид Дикер стал её новым инвестором. Его компания Rodin Cars приобрела контрольный пакет акций Carlin, и благодаря этим инвестициям команда сможет укрепить свои позиции как в спорте, так и в бизнесе. Тревор Карлин и его супруга Стефани продолжат заниматься оперативным руководством команды, и в её повседневной работе никаких изменений не предвидится.

В прошлом году Rodin Cars была спонсором новозеландских гонщиков Луиса Шарпа и Лиама Лоусона, выступавших в Ф4 и Ф2 соответственно; позитивные результаты этого сотрудничества вдохновили Дэвида Дикера, и он решил приобрести долю в команде Carlin, чтобы продолжить активное продвижение своего бренда на международных рынках.

Rodin Cars базируется в Новой Зеландии, производит любопытные гоночные машины Rodin FZED, напоминающие технику Формулы 1 предыдущих поклений, и футуристические гиперкары FZERO.

Тревор Карлин: «Мы очень рады началу новой эры в истории нашей команды, которая, став Rodin Carlin, продолжит выступать в гонках и бороться за победы. Дэвид разделяет наше видение будущего и стремление выиграть все чемпионаты, в которых мы выступаем, поэтому я в восторге от того, что у нас появился такой партнёр, как Rodin Cars».