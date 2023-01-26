Марко: Уход Ваулза сказался на настроениях в Mercedes

В начале января было объявлено о переходе главного стратега Mercedes Джеймса Ваулза в Williams, где он с 20 февраля возглавит команду.

Руководитель Mercedes Тото Вольфф тогда заявил, что его команду это не ослабит, но консультант Red Bull Хельмут Марко считает, что это не так…

Хельмут Марко: «У меня совершенно другая информация. Насколько я знаю, Ваулз ушёл по собственной инициативе и, как говорят, даже забрал с собой несколько хороших инженеров. Мои источники утверждают, это сказалось на настроениях в Mercedes.

Посмотрим, ослабит ли это Mercedes, но я уверен – они будут нашим главным соперником по борьбе за титул в 2023-м».

Впрочем, вполне может быть, что это лишь очередной выпад от Red Bull в адрес Mercedes перед началом сезона…