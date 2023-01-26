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Автоспорт

На Нордшляйфе обновят инфраструктуру

На Нордшляйфе обновят инфраструктуру

Владельцы Нюрбургринга привлекли инвестиции в размере 11 миллионов евро для обновления инфраструктуры «Северной петли».

На всём протяжении легендарной 21-километровой Нордшляйфе установят камеры высокого разрешения и системы предупреждения, связанные цифровыми линиями связи. Специальное программное обеспечение на базе системы искусственного интеллекта будет анализировать поступающую информацию для оперативной реакции на аварии и инциденты.

Планируется, что новая система будет введена в эксплуатацию с 2025 года.

Источник:www.f1news.ru

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