На Нордшляйфе обновят инфраструктуру

Владельцы Нюрбургринга привлекли инвестиции в размере 11 миллионов евро для обновления инфраструктуры «Северной петли».

На всём протяжении легендарной 21-километровой Нордшляйфе установят камеры высокого разрешения и системы предупреждения, связанные цифровыми линиями связи. Специальное программное обеспечение на базе системы искусственного интеллекта будет анализировать поступающую информацию для оперативной реакции на аварии и инциденты.

Планируется, что новая система будет введена в эксплуатацию с 2025 года.