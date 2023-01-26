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Автоспорт

Тесты Ferrari во Фьорано продолжаются

Тесты Ferrari во Фьорано продолжаются

В среду команда Ferrari продолжит работу на трёхдневных тестах на заводском испытательном треке во Фьорано, и сегодня к работе приступают гонщики основного состава.

Во вторник SF-21, машину 2021 года, пилотировал резервный пилот Роберт Шварцман, он проехал 87 кругов, это 259 км, после чего команда похвалила его за уверенную работу. А сам гонщик поблагодарил юных итальянских болельщиков, которые пришли к ограждению трассы, чтобы посмотреть за ходом тестов, и холодная дождливая погода их не остановила.

Сегодня с утра в Маранелло опять накрапывает дождик, а температура пока не превышает +6 градусов; днём потеплеет, но незначительно, лишь до +9.

Источник:www.f1news.ru

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