Тото Вольфф о гонщиках Mercedes…

В интервью Auto Motor und Sport руководитель команды Mercedes говорил о своих гонщиках…

Тото Вольфф: «У Льюиса всегда будет место в нашей машине, пока он хочет выступать. Он первым скажет мне, что это перестало приносить удовольствие или он считает, что у него появились какие-то слабые места. Сейчас мы оба хотим продолжать и будем вести переговоры, как в прошлые годы. Я не вижу причин что-то менять. Льюис Хэмилтон в Mercedes, как и Михаэль Шумахер в Ferrari – лучшие гонщики всех времён.

В прошлом году Джордж Расселл выступал на одном уровне с Льюисом. Джордж пришёл из команды, где у него была медленная и нестабильная машина, но и у нас он сел за руль непростой машины. Льюис пересел из превосходной W12 за руль W13, и тоже должен был адаптироваться. В одних гонках Джордж был впереди, в других – Льюис. И речь не шла о том, кто заработает больше очков и опередит напарника в чемпионате. Они вместе работали над устранением недостатков машины, чтобы она смогла побеждать.

Они относятся друг к другу с большим уважением. Мы понимаем, что между гонщиками всегда есть соперничество, но это соперничество не может переходить в конфликт, который повредил бы команде. Я никогда этого не допускал и не допущу».