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Автоспорт

Доменикали: Мы будем постоянно присутствовать в Вегасе

Доменикали: Мы будем постоянно присутствовать в Вегасе

На мероприятии в Лас-Вегасе руководитель Формулы 1 Стефано Доменикали заявил, что проведение Гран При окажет большее влияние на город, чем финал Суперкубка NFL в следующем году.

Стефано Доменикали: «Суперкубок пройдёт только в следующем году, а мы пришли надолго. Формула 1 будет постоянно присутствовать в Вегасе. Другие этапы привлекают особое внимание в местах проведения всего неделю, но Лас-Вегас станет местом, где присутствие Формулы 1 будет постоянно развиваться.

Подготовка продолжается. Многое будет готово в последнюю минуту. Это часть игры. Но здесь мы нашли настоящих профессионалов и не сомневаемся, что всё будет сделано вовремя».

Исполнительный директор Гран При Лас-Вегаса Рене Уилм заявил в эфире местного телеканала KTNV, что сейчас трасса строится отдельными участками, чтобы минимизировать неудобства, серьёзные работы начнутся в июле.

Источник:www.f1news.ru

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