Формула Е: Верляйн выиграл первую гонку в Эд-Диръия

В конце января Саудовская Аравия принимает второй этап девятого сезона Формулы Е на уличной трассе в Эд-Диръия. Впервые этап был сдвоенным, с ночными гонками в пятницу и в субботу.

В финале пятничной квалификации Себастьен Буэми из Envision Racing в упорной борьбе опередил Джейка Хьюза из McLaren, завоевав первый поул с 2019 года – и рекордный 15-й в карьере, превзойдя рекорд Жана-Эрика Верня – оба сегодня в 100-й раз стартовали в Формуле Е. Сэм Бёрд из Jaguar и Дэн Тиктум из NIO заняли второй ряд стартового поля.

Макс Гюнтер разбил машину в квалификации, сам не пострадал, но повреждения до старта устранить не удалось. Серхио Сетте Камара потерял три места на старте за блокировку Паскаля Верляйна на быстром круге.

На старте первая четвёрка сохранила позиции. В первом повороте произошло несколько инцидентов, появились обломки, да Кошта и Роуланд побывали в боксах. Гонку приостановили, и почти сразу продолжили.

На пятом круге Бёрд опередил Хьюза в борьбе за второе место, а на восьмом возглавил гонку, обогнав Буэми.

На 10-м круге ди Грасси и Лотерер опередили Верня, но Жан-Эрик использовал режим атаки и отыграл одну позицию, но его опередил Деннис, тоже повысивший мощность.

Раст ошибся на торможении – и пропустил Верляйна, поднявшегося на 4-е место. Атакуя Раста, с трассы вылетел Эванс, потеряв несколько мест и получив пятисекундный штраф за контакт в первом повороте. Фенестраз зацепил стену и продолжил движение.

На 15-м круге Мюллер вернулся в боксы и сошёл с дистанции. Буэми обогнал Хьюза в борьбе за второе место, а на третье поднялся Верляйн.

На 22-м круге Вернь опередил Тиктума в борьбе за девятое место, на 24-м Верляйн обогнал Буэми в борьбе за второе место.

На 26-м круге Верляйн атаковал Бёрда в борьбе за лидерство, но опоздал с торможением, выехал с траектории и остался позади.

Паскаль активно прессинговал Сэма – их разделяли несколько десятых, но Бёрд умело защищался, пока на 31-м круге Верляйн не вышел вперёд, возглавив гонку.

На 34-м круге Мортара остановил машину в боксах и сошёл с дистанции.

На 35-м круге Деннис опередил Бёрда, поднявшись н второе место и пытался атаковать Верляйна в борьбе за лидерство. Борьба продолжалась до последних метров, но Паскаль остался впереди.

Стартовав девятым, Паскаль Верляйн из Porsche выиграл первую гонку этапа в Саудовской Аравии, одержав вторую победу в карьере. Джейк Деннис из Andretti финишировал вторым, Сэм Бёрд – третьим.

В субботу в Эд-Диръия пройдёт вторая гонка уик-энда.

Результаты гонки

Пилот Команда Время Разница 1. П.Верляйн Porsche 47’45.567 — 2. Д.Деннис Andretti 47’46.098 0.531 3. С.Берд Jaguar 47’49.093 3.526 4. С.Буэми Envision 47’51.615 6.048 5. Р.Раст McLaren 47’53.038 7.471 6. Н.Кассиди Envision 47’53.181 7.614 7. Ж.Вернь DS 47’57.961 12.394 8. Д.Хьюз McLaren 48’00.754 15.187 9. А.Лотерер Andretti 48’01.130 15.563 10. М.Эванс Jaguar 48’03.481 17.914 11. С.Вандорн DS 48’11.874 26.307 12. Н.Нато Nissan 48’12.637 27.070 13. Л.ди Грасси Mahindra 48’14.366 28.799 14. Д.Тиктум NIO 48’22.885 37.318 15. С.Сетте Камара NIO 48’30.601 45.034 16. К. ван дер Линде Mahindra 48’45.702 1’00.135 17. С.Фенестраз Nissan 48’55.114 1’09.547 18. А.да Кошта Porsche 48’22.025 + 1 круг 19. О. Роуланд Mahindra 48’38.092 + 1 круг Сходы Э.Мортара Maserati 40’12.453 Н.Мюллер Mahindra 17’25.216 М.Гюнтер Maserati -не стартовал