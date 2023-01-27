Kick – новый партнёр команды Alfa Romeo

Платформа потокового вещания kick.com стала партнёром команды Alfa Romeo, её логотип появится на машинах на отдельных этапах. В ближайшее время партнёры объявят о подробностях программы с участием гонщиков команды.

Алессандро Алунни Брави, управляющий директор Sauber Group и представитель команды: «Платформа потокового вещания и команда Формулы 1 имеют несколько общих ключевых элементов: мы оба общаемся с молодой, заинтересованной аудиторией, которая требует интересного контента и очень разборчива.

Планы kick.com на новый сезон невероятно интересны, мы гордимся сотрудничеством с ними. Для нашей команды это хороший способ привлечь к нам и к Формуле 1 новую аудиторию».