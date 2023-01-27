Марко: Макс поставил симулятор в свой частный самолёт

Консультант Red Bull Хельмут Марко сказал в интервью Sport1, что Макс Ферстаппен оборудовал свой частный самолёт Dassault Falcon 900EX гоночным симулятором, чтобы тренироваться во время полётов.

Хельмут Марко: «Макс стремится тренироваться при любой возможности, он даже переоборудовал свой личный самолет, чтобы в будущем использовать симулятор во время полётов.

Увлечение виртуальными гонками – это хорошо, Максу нужно иметь возможность отвлечься. В любом случае, это не помешало ему завоевать два чемпионских титула».