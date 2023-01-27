Противоречия между FIA и Формулой 1 обостряются

О том, что противоречия между FIA и Формулой 1 в последнее время обострились, мы рассказывали, но начались они не вчера.

Немецкое издание Auto Motor und Sport напомнило историю вопроса: первой проблемой стала неоднозначная концовка Гран При Абу-Даби 2021 года – Liberty Media, фактических хозяев чемпионата, не устроили действия Майкла Маси, тогдашнего директора гонок FIA.

Затем прошлым летом возникла новая проблема: в руководстве Формулы 1 были недовольны тем, что утверждение технического регламента на двигатели нового поколения, переход на которые планируется в 2026-м, несколько раз переносилось на более поздний срок.

Также между Формулой 1 и FIA нет согласия по поводу прихода в чемпионат команды, созданием которой занимается Майкл Андретти. Если в федерации рады появлению в перспективе 11-й команды, тем более теперь к проекту присоединилась корпорация General Motors, и он получил название Andretti Cadillac, то руководство чемпионата и его участники реагируют на все эти новости более чем сдержанно.

Теперь к этому добавилась ещё и публичная пикировка между FIA и Формулой 1 из-за недавней публикации агентства Bloomberg, которое сообщило о готовности государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии заплатить $20 миллиардов за акции чемпионата, с 2017 года принадлежащие Liberty Media. Якобы предложение было отклонено, но федерация не осталась в стороне от разговоров на эту тему, и её президент Мохаммед бен Сулайем по-своему прокомментировал ситуацию в социальных сетях.

В свою очередь на это отреагировали юристы Формулы 1, предупредив FIA о превышении полномочий, и всё это выглядит весьма симптоматично. Видимо, надо ждать дальнейшего развития событий, и противоречия вполне могут ещё сильнее обостриться, что явно не пойдёт на пользу спорту.

Формально FIA отвечает за правила чемпионата, следит за их исполнением и обеспечивает безопасность гонок, а все коммерческие вопросы находятся в ведении Formula One Group.

И хотя в эту сферу федерация вторгаться не должна, на самом деле всё не так просто. Как пишет Auto Motor und Sport, когда речь идёт о продаже коммерческих прав, то вступает в силу особая оговорка, которая называется Don King Clause – по имени Дона Кинга, известного американского боксёрского промоутера.

В формальных договорённостях между Формулой 1 и FIA есть условие, которое позволяет федерации налагать право вето на любые сделки, которые потенциально могут привести к смене владельцев чемпионата.

И Мохаммед бен Сулайем вновь об этом публично напомнил, заявив буквально следующее: «Это наш чемпионат, и мы лишь сдаём в аренду права на его проведение. Пока все разговоры о возможной его продаже – не более чем слухи. Но у FIA должно быть право голоса, и с нами должны советоваться».

Вполне вероятно, что «обмен любезностями» между федерацией и Формулой 1 на этом не закончится.