В Ferrari не подтверждают прибавку мощности

Отвечая на вопрос о слухах по поводу прибавки 30 сил мощности силовой установки Ferrari, руководитель команды Фредерик Вассёр назвал это чьей-то шуткой…

Фредерик Вассёр: «Мощность двигателя не была проблемой. Проблемой была надёжность, и с этим нам нужно справиться прежде всего. Сейчас кажется, что всё в порядке, но посмотрим, что будет на трассе.

Часть проблем с надёжностью, от которых страдают команды – и это не только к Ferrari, связаны с раскачкой и вибрацией. Через несколько недель, после тестов в Бахрейне, у нас будет более точная информация.

Слухи о том, что мы прибавили 30 сил? Это чья-то шутка. Мы добились определённого прогресса, но речь идет только о надежности».