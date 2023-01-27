Вассёр: Я попытаюсь найти причину каждой ошибки

На пресс-конференции новый руководитель команды Ferrari Фредерик Вассёр говорил о том, какими будут его первые шаги на этом посту…

Фредерик Вассёр: «Я присоединился к команде чуть больше двух недель назад. Как вы понимаете, решение некоторых проблем может занять много времени. Прежде всего, я говорю о силовой установке. Надеюсь, в последние месяцы команда отлично справилась с работой в этом направлении и сейчас всё под контролем, но это лишь часть уравнения.

Когда вы говорите о стратегии, аэродинамике или чём-то ещё, важно избегать концентрации только на той персоне, что стоит на вершине. В случае со стратегией, это гораздо больше вопрос организации, чем просто парень, который отдаёт приказы на пит-уолл.

Я попытаюсь найти причину каждой прошлогодней ошибки, понять, связана она с процессом принятия решения, с организацией, коммуникацией или с чем-то ещё.

Часто главной проблемой на пит-уолл становится слишком активное обсуждение, слишком большое число вовлечённых специалистов. Когда один вопрос обсуждает десяток людей, машина уедет далеко вперёд, пока они договорятся. Достаточно нескольких сотрудников, которые занимают своё место.

Сейчас Ferrari в процессе анализа. Времени не так много, но мы понимаем, что должны кое-что изменить».