У Формулы 1 новый официальный партнёр

Формула 1 и beIN SPORTS объявили о многолетнем партнерстве – компания получила эксклюзивные права на трансляции в десяти азиатских странах.

Соглашение начнет действовать перед сезоном 2023 года и включает эксклюзивные права на трансляцию всех гоночных уик-эндов, включая тренировки, квалификацию, спринт Формулы 1 и гонки.

Болельщики в Гонконге, Сингапуре, Малайзии, Брунее, Индонезии, Тиморе-Лешти, Таиланде, Лаосе, Камбодже и на Филиппинах смогут смотреть трансляции Формулы 1 на каналах beIN SPORTS и в приложении beIN SPORTS CONNECT.