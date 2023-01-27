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Автоспорт

У Формулы 1 новый официальный партнёр

У Формулы 1 новый официальный партнёр

Формула 1 и beIN SPORTS объявили о многолетнем партнерстве – компания получила эксклюзивные права на трансляции в десяти азиатских странах.

Соглашение начнет действовать перед сезоном 2023 года и включает эксклюзивные права на трансляцию всех гоночных уик-эндов, включая тренировки, квалификацию, спринт Формулы 1 и гонки.

Болельщики в Гонконге, Сингапуре, Малайзии, Брунее, Индонезии, Тиморе-Лешти, Таиланде, Лаосе, Камбодже и на Филиппинах смогут смотреть трансляции Формулы 1 на каналах beIN SPORTS и в приложении beIN SPORTS CONNECT.

Источник:www.f1news.ru

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