Дебютная машина Шумахера уйдёт с молотка

На аукционе BONHAMS выставлен интересный лот – Jordan-Ford 191 (шасси 191/6), на которой Михаэль Шумахер дебютировал в Формуле 1 во время первой тренировки в Спа в 1991 году, показав восьмое время.

Машина в рабочем состоянии, в Сильверстоуне она участвовала в съёмках Sky Sport F1, где её пилотировали Мик Шумахер и Карун Чандхок.

Машина сопровождается обширной документацией, включая копию письма инженера Jordan Тревора Фостера: «Я был гоночным инженером Михаэля Шумахера в его дебюте… В начале первой тренировки Михаэль сразу поехал быстрее Андреа (де Чезариса), после чего тот попросил пересадить его на запасную машину (шасси 04). Вскоре после этого на машине Михаэля произошла небольшая утечка в системе охлаждения, что потребовало снятия двигателя. Андреа был рад остаться на запасной машине, а мы дали Михаэлю на оставшуюся часть тренировки машину Андреа (шасси 06), на которой он показал восьмое время, вновь оказавшись быстрее Андреа».