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Автоспорт

Феттель пока не готов выступать в ралли

Феттель пока не готов выступать в ралли

Зимой ходили слухи, что после ухода из Формулы 1 Себастьян Феттель может продолжить карьеру в ралли, но на пресс-конференции перед Гонкой чемпионов немец заявил, что пока к этому не готов.

Себастьян Феттель: «Я всегда восхищался мастерством раллийных гонщиков. Но смотреть гонки и участвовать в них – совсем разные вещи. Представьте, что вы приезжаете с двумя инструментами – отвёрткой и молотком, а у них целый ящик инструментов, и в любой ситуации они всегда найдут подходящий.

Это отличный спорт, сочетающий гонки и мастерство, но он совсем другой, чем Формула 1. Раллийные гонщики великолепны, к сожалению, они не получают того внимания, которое заслуживают. Ралли популярны в Скандинавии, а должны быть популярны во всем мире, ведь это настоящие профессионалы.

Если я когда-нибудь решусь, если пойму, что не могу без гонок, выступлениям будет предшествовать серьёзная подготовка. Это совсем другой, совершенно новый для меня вызов».

Источник:www.f1news.ru

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