Формула Е: Верляйн выиграл и вторую гонку

Вторая гонка сдвоенного уик-энда в Саудовской Аравии прошла спокойнее, чем накануне – асфальт покрылся отработанной резиной, сцепление улучшилось, а гонщики изучили особенности трассы и определились с оптимальной стратегией.

Расстановка сил на старте тоже получилась другой. Субботнюю квалификацию выиграл Джейк Хьюз, на десятую опередив Митча Эванса из Jaguar и заработав первый поул в Формуле Е для McLaren. Со второго ряда гонку начинали Рене Раст и вчерашний обладатель поула Себастьен Буэми. Впрочем, даже на узких уличных трассах, как в Эд-Диръия, результаты квалификации в Формуле Е не имели принципиального значения.

Старт прошёл спокойно, но лидер сменился – Эванс опередил Хьюза, возглавив гонку. Верляйн и Мортара отыграли позиции, обогнав Буэми. Потом гонка складывалась спокойно, пока гонщики не активировали режим атаки.

Эванс откатился на третье место, решив увеличить мощность мотора – и гонщики McLaren временно возглавили гонку, но уже на следующем круге и Хьюз проехал через зону атаки, пропустив Эванса. Раст, активировав режим атаки, остался лидером гонки, а Верляйн обошёл Хьюза, поднявшись на третье место.

На 14-м круге Верляйн без прибавки мощности обогнал Эванса, поднявшись на второе место – и бросился сокращать отставание от лидирующего Раста. Паскаль активировал режим атаки и прессинговал лидера, но Рене сместился, чтобы тоже прибавить в мощности, пропустив Верляйна, возглавившего гонку.

Расту атаковать земляка не удалось, Паскаль смог оторваться и смог прибавить мощность мотора, не уступив лидерства и имея больший запас энергии батарей.

Деннис эффектно обогнал троих гонщиков, поднявшись на третье место, а на 25-м круге опередил Раста в борьбе за второе и начал догонять лидирующего Верляйна.

На 28-м круге после аварии врезавшегося в барьер Мюллера выехал автомобиль безопасности. Нико не пострадал, но сошёл во второй гонке подряд.

После эвакуации машины Мюллера объявили рестарт. Верляйн сохранил лидерство – до финиша оставалось восемь кругов.

Оливер Роуланд свернул в боксы и сошёл с дистанции из-за проблем с машиной.

Сразу четверо гонщиков в первой десятке активировали режим атаки, но в группе лидеров ничего не изменилось. Бёрд прессинговал Раста в борьбе за третье место, но Рене остался впереди.

На добавленном 40-м круге у гонщиков McLaren закончилась энергия батарей, но позиции чудом удалось сохранить.

Паскаль Верляйн выиграл вторую гонку подряд, став лидером личного зачёта Формулы Е. Джейк Деннис финишировал вторым, Рене Раст поднялся на третью ступеньку подиума.

Следующий этап Формулы Е пройдёт 11 февраля в Индии.

Результаты гонки

Пилот Команда Время Разница 1. П.Верляйн Porsche 50’40.304 — 2. Д.Деннис Andretti 50’41.556 1.252 3. Р.Раст McLaren 50’44.858 4.554 4. С.Берд Jaguar 50’45.155 4.851 5. Д.Хьюз McLaren 50’51.173 10.869 6. С.Буэми Envision 50’51.251 10.947 7. М.Эванс Jaguar 50’51.392 11.088 8. С.Фенестраз Nissan 50’52.713 12.409 9. Э.Мортара Maserati 50’53.057 12.753 10. Д.Тиктум NIO 50’53.579 13.275 11. С.Вандорн DS 50’53.876 13.572 12. А.да Кошта Porsche 50’55.533 15.229 13. А.Лотерер Andretti 50’55.927 15.623 14. Н.Кассиди Envision 50’57.342 17.038 15. Н.Нато Nissan 50’59.873 19.569 16. Л.ди Грасси Mahindra 51’01.100 20.796 17. Ж.Вернь. DS 51’01.525 21.221 18. С.Сетте Камара NIO 51’02.547 22.243 19. K.ван дер Линде Mahindra 51’05.595 25.291 20. М.Гюннтер Maserati 51’07.441 27.137 Сходы О.Роуланд Mahindra Н.Мюллер Mahindra