Гонка чемпионов: Норвегия – обладатель Кубка наций

Второй год подряд традиционная зимняя Гонка чемпионов проходит в шведском местечке Пите-Хавсбад на параллельной трассе в сотне километров от Полярного круга, построенной на льду Балтийского моря.

В субботу десять команд, представлявших семь стран и две сборных – eROC, Скандинавии и All Stars, разыграли Кубок наций на четырёх видах техники – ралли-кроссовых Zeroid X1 (335 л.с.) и Supercars Lite (320 л.с.), концептах Cupra Urbanrebel (435 л.с) и мотовездеходах Polaris RZR (181 л.с).

Состав был по-настоящему звёздным – пять гонщиков Формулы 1, французский раллист Себастьен Лёб, чемпион Формулы 2 Фелипе Другович, двукратная обладательница титула в WSeries Джейми Чэдвик, семейная пара чемпиона мира по ралли и ралли-кроссу Петтера Сольберга и его сына Оливера.

Заезды открыли представители Финляндии и eROC на Cupra – и Лукас Блейкли неожиданно опередил агрессивно атаковавшего Валттери Боттаса. Следом боролись Мика Хаккинен и Ярно Опмеер. Мика плохо стартовал, задел снежный барьер – и тоже уступил представителю электронных гонок.

Во второй дуэли боролись немцы и британцы. Феттель и Култхард сражались на Polaris – Себастьян выиграл гонку, а потом Мик Шумахер в борьбе с Джейми Чедвик принёс Германии вторую победу.

Следом Боттас боролся с Опмеером на Supercars Lite. Валттери допустил пару ошибок, но смог отыграться, финишировав первым. Потом стартовали Хаккинен и Блейкли – и Лукас опередил двукратного чемпиона мира. Финляндия выбыла из Кубка наций уже на первом этапе.

Шумахер и Култхард устроили ледовую дуэль на Zeroid – Дэвид задел бруствер, чуть не перевернулся, но продолжил движение, Мик пилотировал очень уверенно и финишировал с большим преимуществом. Феттель в упорной борьбе опередил Чедвик – и Великобритания тоже выбыла из борьбы.

После очистки трассы вторую часть заездов открыли команды Франции и Норвегии – в борьбе Лёба и Петтера Сольберга победу одержал норвежец. Его сын Оливер закрепил успех, опередив допустившего разворот Адриена Тамбэ.

Кристоферсон и Кристенсен начали дуэль Швеции и Скандинавии – Йохан оказался быстрее. Продолжили её Розенквист и Экстрём – и вновь выиграли шведы.

Солберг опередил Тамбе, заработав третью победу в трёх гонках для Норвегии. Его сын боролся с Лёбом – и выбил команду Франции из Кубка наций.

За рулём Supercars Lite Кристофферсон оказался быстрее Розенквиста, а Экстрём опередил Кристенсена. Франция и Скандинавия выбыли из борьбы.

В споре США и «Всех звёзд» Невиль и Фауст выехали первыми – и «звездная команда» подтвердила своё название, но во второй паре Другович уступил именитому Трэвису Пастране, сравнявшему счёт.

Феттель и Блейкли выехали на Polaris. Геймер из eROC заехал на барьер в первом повороте – и Себастьян уверенно победил. Шумахер столь же уверенно опередил Опмеера – и Германия повела со счётом 2:0.

Фауст и Другович продолжили дуэль США и «Всех звёзд» – и чемпион Формулы 2 оказался первым. Казалось, ледовая трасса будет сложной для бразильца, но он выиграл – Supercars Lite американского гонщика остановилась после контакта с барьером из-за технических проблем.

Борьбу Германии с геймерами продолжили Шумахер и Блейкли. Мик удивительно хорошо пилотировал на льду, а гонщик eROC перескочил снежный барьер – и представители электронных гонок, накануне выигравшие виртуальный турнир, выбыли из дальнейшей борьбы.

Пастрана и Невиль продолжили борьбу США и «Всех звёзд», в которой «Звёзды» оказались сильнее и вышли в полуфинал.

Полуфинальные поединки Швеция и Норвегия начались с дуэли Кристофферсона и Сольберга на непослушных Polaris – победа досталась шведу. Экстрём и Сольберг продолжили борьбу на Cupra – и Норвегия сравняла счёт.

Потом на трассе появились Сольберг и Экстрём, продолжив принципиальный спор Швеции и Норвегии – и всё решили считанные сантиметры. Кристофферсон и Сольберг выехали вновь – и Норвегия обеспечила себе место в финале.

За вторую вакансию боролись Германия и «Все звёзды» – Феттель и Невиль устроили дуэль на Polaris, в которой Себастьян уступил. Потом Другович и Шумахер сразились на Cupra – и Мик сравнял счёт.

Гонщики двух поколений – покинувший Формулу 1 Феттель и чемпион Формулы 2 Другович сражались за место в финале. Бразилец допустил фальстарт – Себастьян выиграл, но точку в этой борьбе поставили Шумахер и Невиль, в которой «Все звёзды» оказались сильнее, выбив многолетних чемпионов – команду Германии.

В финале встретились Норвегия и «Всё звёзды». Первыми выехали Сольберг и Невиль на Cupra – с минимальным преимуществом выиграли «звёзды». На Polaris борьбу продолжили Другович и Оливер Сольберг – и Норвегия сравняла счёт.

Следом на трассу отправились старший Сольберг и Другович на Supercars Lite. Опыт вновь взял верх над молодостью – Петтер вывел Норвегию вперёд. Потом его сын сразился с Невилем – и принёс Норвегии итоговую победу!

Завтра определится победитель Гонки чемпионов в личном зачёте!

А ниже – полная запись гонки!