Хорнер: Andretti Cadillac стоит купить действующую команду

В интервью Racer руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер ещё раз объяснил, почему большинство команд не поддерживают приход в Формулу 1 проекта Andretti Cadillac – и какой выход он видит в этой ситуации…

Кристиан Хорнер: «Andretti – отличный бренд, это отличная команда. То, чего Марио добился в Формуле 1, в том числе и как американец – это фантастика. Очевидно, что GM и Cadillac добавят ценности нашему спорту – не думаю, что по этому поводу можно спорить.

Но, как это часто бывает, всё сводится к вопросу: «Кто будет за это платить?» И вы можете предположить, что если платить придётся командам, или в результате они получат меньше призовых, то вряд ли их это устроит.

Две команды (McLaren и Alpine), которые сейчас поддерживают приход Andretti Cadillac, либо имеют с ними партнерские отношения в США, либо собираются поставлять им моторы. Остальные восемь говорят: «Ну, погодите, зачем нам отдавать свои призовые?»

Потом парни из Liberty Media говорят: «Мы не собираемся платить, мы довольны десятью здоровыми командами. Ведь с приходом одиннадцатой команды придётся многое менять – боксы, логистику, моторхоумы. Уверен, они предпочли бы модель Audi, когда они приходят и приобретают существующую команду.

Добавив ещё одну или две команды, вы снижаете ценность текущих 10 франшиз, которые, особенно в нижней части сетки, сейчас имеют явно завышенную стоимость.

Надеюсь, решение будет найдено. Если они смогут купить одну из существующих команд, мы с радостью приветствуем эти великие бренды в Формуле 1».