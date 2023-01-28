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Автоспорт

Оскар Пиастри о своих ожиданиях и планах на сезон

Оскар Пиастри о своих ожиданиях и планах на сезон

В интервью пресс-службе команды новичок McLaren Оскар Пиастри говорил о планах на сезон…

Оскар Пиастри: «Здорово было увидеть, как на новой машине впервые заводят мотор. Чем ближе начало сезона, чем больше волнение. И сейчас я очень волнуюсь.

Я пока не знаю, чего ждать на первом этапе в Бахрейне. Мне предстоит многому научиться, а хороший результат стал бы бонусом. Нужно выйти на старт и получить удовольствие, насладиться моей первой гонкой в Формуле 1.

Моя цель на предстоящий сезон – узнать как можно больше. В Формуле 1 есть, чему научиться. Нужно не думать о результатах, а учиться, впитывать информацию – если я всё сделаю верно, придут и результаты».

Источник:www.f1news.ru

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