Следить

  • Селтик
    Шахтер

    1
    1

    Завершен

  • Ренн
    Динамо

    06.10.22 22:00

  • Челси
    Милан

    3
    3

    Завершен

  • Реал
    Шахтер

    2
    1

    Завершен

  • Интер
    Барселона

    1
    0

    Завершен

  • Реал
    Осасуна

    1
    1

    Завершен

Автоспорт

Президент FIA оппонирует позиции Хорнера

Президент FIA оппонирует позиции Хорнера

Президент FIA Мохаммед Бен Сулайем ответил руководителю Red Bull Racing Кристиану Хорнеру, объяснившему позицию восьми команд (всех, кроме Alpine и McLaren), возражающих против прихода в Формулу 1 проекта Andretti Cadillac.

Хорнер заявил, что команды не хотят делиться частью своих призовых ради 11-го участника, президент FIA ответил, что ситуацию можно рассматривать двояко.

Мохаммед Бен Сулайем: «Они говорят: «Новая команда отнимет у нас кусок пирога». Но чего они хотят? Может нам стоит выгнать пять команд, тогда у оставшихся будет больше денег? Эту ситуацию можно рассматривать двояко.

Я хочу, чтобы команды были успешными, а большее или меньшее количество денег – вопрос относительный. Просто представьте, что бюджет ограничен на уровне $145 млн [а не $135 млн в 2023-м]».

Источник:www.f1news.ru

Категории
Комментарии
Реклама
aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Автоспорт