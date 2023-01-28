Президент FIA оппонирует позиции Хорнера

Президент FIA Мохаммед Бен Сулайем ответил руководителю Red Bull Racing Кристиану Хорнеру, объяснившему позицию восьми команд (всех, кроме Alpine и McLaren), возражающих против прихода в Формулу 1 проекта Andretti Cadillac.

Хорнер заявил, что команды не хотят делиться частью своих призовых ради 11-го участника, президент FIA ответил, что ситуацию можно рассматривать двояко.

Мохаммед Бен Сулайем: «Они говорят: «Новая команда отнимет у нас кусок пирога». Но чего они хотят? Может нам стоит выгнать пять команд, тогда у оставшихся будет больше денег? Эту ситуацию можно рассматривать двояко.

Я хочу, чтобы команды были успешными, а большее или меньшее количество денег – вопрос относительный. Просто представьте, что бюджет ограничен на уровне $145 млн [а не $135 млн в 2023-м]».